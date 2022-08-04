В США увязали возобновление переговоров с РФ по СНВ-3 с ситуацией вокруг Украины

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Соединенные Штаты не ставят конкретных сроков возобновления переговоров с РФ о соглашении на смену СНВ-3, но увязывают их с ситуацией, происходящей на Украине. Об этом в среду, 3 августа, сообщила заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс.

— Это параметр, который мы рассматриваем на данный момент, — сказала она.

Дженкинс добавила, что у двух крупных ядерных держав виден прогресс на пути к сокращению ядерных запасов.

Она отметила, что Америка надеется на заключение нового договора на смену СНВ-3, передает РИА Новости.

1 августа зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что заявления США о готовности к переговорам о контроле над ядерными вооружениями были вполне ожидаемы. Он подчеркнул, что не Россия виновата в сложившейся ситуации. При этом уточнил, что мир изменился, также он задался вопросом: «Оно нам вообще надо?»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его администрация готова оперативно обсуждать с РФ новую систему контроля над вооружением, которая в 2026 году придет на смену СНВ-3. По его словам, он также ждет от России готовности возобновить работу со Штатами.

Президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не будет победителей. Он добавил, что РФ полностью выполнила свои обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Америкой по сокращению и ограничению ядерного оружия.