Китай приступил к военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня

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Армия Китайской народной республики (КНР) начала проводить масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает Центральное китайское телевидение.

Учения начались в 07:00 по московскому времени. Они должны продлиться до 7 августа, передает ТАСС.

Накануне власти Китая объявили морские военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Такое заявление было сделано после того, как самолет, на борту которого находилась спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Суньшан города Тайбэй, столицы Тайваня.

Сама Пелоси считает, что ее визит никак не противоречит политике страны по отношению к Китаю. По ее словам, Вашингтон продолжает решительно выступать против односторонних усилий по изменению статуса-кво.

Китай не начнет боевые действия на Тайване, пока власти острова не заявят о своей независимости. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока», доктор экономических наук, профессор Андрей Островский.