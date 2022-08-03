Назван сценарий, при котором Китай начнет боевые действия на Тайване

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Китай не начнет боевые действия на Тайване, пока власти острова не заявят о своей независимости. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока», доктор экономических наук, профессор Андрей Островский.

— Китай очень тонко действует. В соответствии с восьмой статьей закона о предотвращении раскола КНР, как только последует заявление о независимости Тайваня, сразу начнутся боевые действия, — рассказал эксперт.

Однако такой вариант маловероятен, объяснил собеседник «ВМ», так как США подчеркнули, что не признают независимость Тайваня. Без их поддержки власти острова вряд ли рискнут пойти на такой шаг.

По словам руководителя Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александра Ломанова, китайские законы допускают применение силы в отношении Тайваня в том случае, если все другие возможности воссоединения исчерпаны.

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не говорит, что мирное воссоединение КНР с островом уже невозможно. Боевые действия пока что экономически нецелесообразны для Китая, уточнил Ломанов.

— Конечно, американское давление нарастает, но и США, и Тайвань прекрасно понимают: если Китай попытается осуществить силовой сценарий в ближайшие два-три года, это обернется очень большими издержками, — заметил эксперт.

Подробнее о сложившейся ситуации с Китаем и Тайванем — в материале «Вечерней Москвы».

Накануне власти Китая объявили морские военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Такое заявление было сделано после того, как самолет, на борту которого находилась спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Суньшан города Тайбэй, столицы Тайваня.

Сама Пелоси считает, что ее визит никак не противоречит политике страны по отношению к Китаю. По ее словам, Вашингтон продолжает решительно выступать против односторонних усилий по изменению статуса-кво.