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Врач пояснила, почему таблетки от давления могут вызывать кашель

Ирина Игнатенко
Общество
Врач пояснила, почему таблетки от давления могут вызывать кашель
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Одна из наиболее назначаемых групп для лечения гипертонии — это ингибиторы АПФ (ангиотензинпревращающего фермента). Она доказали свою эффективность в плане защиты сердца, мозга, почек и сосудов от воздействия сильного сосудосуживающего гормона — ангиотензина 2. Тем не менее, такие препараты имеют ряд побочных эффектов.

Как отметила врач-терапевт Елизавета Зинина, у некоторых людей возникает сухой надсадный кашель.

— Появление кашля связано напрямую с активностью препарата, при котором происходит блокирование ангиотензина 2 и накопление брадикинина (мощный сосудорасширяющий гормон), который вызывает раздражение нервных окончаний и рефлекторный кашель, — пояснила она в комментарии aif.ru.

Как сообщила врач, примерно у 1-5 процентов пациентов с гипертонией возникает сухой надсадный кашель, особенно в ночное время, обусловленный приемом ингибиторов АПФ.

По данным исследования Университета Сяньяна, у любителей поспать днем риск развития гипертонии выше на 12 процентов по сравнению с теми, кто днем никогда не спал. Кроме того, у тех, кто спит днем, повышена вероятность инсульта на 24 процента.

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