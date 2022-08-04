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Рафик Загрутдинов: Съезд с внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу готов на треть

Полина Долганова
Город
Рафик Загрутдинов: Съезд с внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу готов на треть
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Готовность путепровода с внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу оценивается на треть. Об этом рассказал глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, рабочие уже начали возводить вторую опору.

Предполагается, что на пересечении МКАД и Липецкой улицы построят и реконструируют около 10 километров дорог. Кроме того, на 26–31-м километрах МКАД с обеих сторон возводятся боковые проезды в две полосы, а на головном участке Липецкой улицы специалисты занимаются реконструкцией съездов на прилегающие улицы.

Обновленная развязка должна увеличить пропускную способность южного участка МКАД и Липецкой улицы, передали на официальном сайте мэра столицы.

До этого Загрутдинов рассказал, что Московский скоростной диаметр (МСД) позволит снять до 20 процентов нагрузки с Садового кольца, МКАД и Третьего транспортного кольца. Он отметил, что окончание строительства МСД позволит сократить перепробег транспорта в два раза на направлении юг — северо-запад. В направлении северо-запад — восток — в 1,5 раза. Кроме того, новая трасса улучшит транспортную связь более 40 районов города.

Строительство МКАД Рафик Загрутдинов
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