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Минобороны: К возникновению COVID-19 могут быть причастны США

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Минобороны: К возникновению COVID-19 могут быть причастны США
Фото: depositphotos

К возникновению пандемии коронавируса может быть причастно Агентство США по международному развитию (USAID). Такое заявление сделал в четверг, 4 августа, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

— По мнению наших специалистов, об этом свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, — объяснил он.

По словам Кириллова, в 2019 году, еще до появления первых заболевших COVID-19, на базе американского института Хопкинса прошли учения «Ивент-201» по отработке действий в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса.

Все это, подчеркнул он, позволяет предположить преднамеренный характер пандемии и причастность США к ее началу, передает Telegram-канал «Минобороны России».

В июле Северная Корея обвинила США в «биологическом терроризме», проведении экспериментов с патогенами на территории Украины и других государств и в распространении инфекционных заболеваний.

Государственное СМИ КНДР назвало Штаты государством — биологическим террористом, приводящим человечество к гибели. В Пхеньяне напомнили, что Вашингтон установил множество биолабораторий во многих странах, включая Украину, и активно ускоряет разработку биохимического оружия.

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