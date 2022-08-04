Бесплатную воду стали раздавать еще на четырех станциях московского метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Россия, Москва, метро Римская Карта всех событий

Сотрудники Московского метрополитена организовали раздачу бесплатной воды еще на четырех станциях метро. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку четыре станции метро, где с 17:15 раздаем воду, — говорится в сообщении.

Теперь бесплатную воду можно получить на станциях «Римская», «Пушкинская», «Новокузнецкая» и «Автозаводская», говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Городские службы начали три раза в день проводить аэрацию из-за наступившей жары в столице. Уточняется, что сегодня дорожное полотно подвергается длительному воздействию прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил жителей столицы о резком похолодании. По его словам, аномальная жара в Москве продолжится в пятницу и субботу, а уже в воскресенье с запада к городу подойдет холодный фронт.