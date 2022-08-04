Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бесплатную воду стали раздавать еще на четырех станциях московского метро

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Бесплатную воду стали раздавать еще на четырех станциях московского метро
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Россия, Москва, метро Римская Карта всех событий

Сотрудники Московского метрополитена организовали раздачу бесплатной воды еще на четырех станциях метро. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку четыре станции метро, где с 17:15 раздаем воду, — говорится в сообщении.

Теперь бесплатную воду можно получить на станциях «Римская», «Пушкинская», «Новокузнецкая» и «Автозаводская», говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Городские службы начали три раза в день проводить аэрацию из-за наступившей жары в столице. Уточняется, что сегодня дорожное полотно подвергается длительному воздействию прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил жителей столицы о резком похолодании. По его словам, аномальная жара в Москве продолжится в пятницу и субботу, а уже в воскресенье с запада к городу подойдет холодный фронт.

Москва Метро Вода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Все мнения
О проекте