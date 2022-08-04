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ВСУ сообщили об отходе с позиций в районе Авдеевки и Артемовска

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВСУ сообщили об отходе с позиций в районе Авдеевки и Артемовска
Фото: president.gov.ua

Украинские военные были вынуждены покинуть район Семигорье на артемовском направлении и район шахты Бутовка возле Авдеевки. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Украины Алексей Громов.

— В ходе массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы противнику удалось вытеснить украинские войска. Вооруженные силы вынуждены были покинуть Семигорье и перейти к обороне на восточных окраинах Кодемы, — заявил представитель украинского Генштаба.

Громов отметил, что 30 июля из-за активного применения российскими вооруженными силами «авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня», а также наступления в направлении Спартак — Авдеевка украинские оборонительные силы были вынуждены уйти из шахты Бутовка и приступить к обороне южнее Авдеевки, передает РИА Новости.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что в связи с большими потерями три украинские бригады покинули свои позиции. Речь шла о районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка Донецкой народной республики.

Накануне стало известно, что Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих. Также сформирована медицинская комиссия для освидетельствования больных и раненых военнопленных, действующая регулярно.

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