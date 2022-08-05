Главные новости к утру 5 августа

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Ядерный арсенал Соединенных Штатов угрожает региональной и международной безопасности. Об этом в четверг, 4 августа, заявил представитель Китая, выступая в ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В американской компании Google рассказали, за что был удален весь контент российского блогера Дмитрия Пучкова (Гоблина) с YouTube. Он нарушил статьи, в которых говорится о запрете на контент, отрицающий или преуменьшающий «хорошо задокументированные» события насилия.

Европейский союз искусственно задерживает отправку на Украину микрофинансовой помощи, считает президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, речь идет о сумме порядка 8 миллиардов евро.

В настоящее время предпосылок для снижения скорости мобильного интернета в России нет, заявили в Минцифры. В ведомстве заверили, что запаса оборудования для поддержания темпов развития инфраструктуры у мобильных операторов хватит еще более чем на год.

Истоки британской реки Темзы впервые в своей истории пересохли в результате засухи, которая была вызвана аномально жаркой погодой. В прошлом месяце Великобритания столкнулась с аномально высокими температурами.