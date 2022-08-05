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В Google объяснили, за что с YouTube был удален канал «Гоблина»

Егор Провоторов
Общество
В Google объяснили, за что с YouTube был удален канал «Гоблина»
Фото: Youtube / Dmitry Puchkov

Решение относительно удаления канала российского блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова на YouTube было продиктовано неоднократным нарушением политики сервиса по части разжигания ненависти. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили представители пресс-службы компании Google, которая владеет видеохостингом.

Контент был удален с сайта после вынесенного предупреждения за нарушение политики YouTube, пишет РБК. Пучков нарушил статьи, в которых говорится о запрете на контент, отрицающий или преуменьшающий «хорошо задукоментированные» события насилия, «включая войну в Украине», пояснил медиагигант.

Также в Google отметили, что предупреждение блогеру было вынесено уже два раза, а этот страйк стал третьим за последние три месяца. Это, согласно политике компании, влечет удаление канала.

Пучков не смог поверить, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев вступился за него после блокировки канала актера дубляжа на видеохостинге.

Медведев выразил поддержку Пучкову, в группе «Гоблина» в социальной сети «ВКонтакте» российский политик опубликовал комментарий, в котором дал обещание «отомстить за тезку».

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