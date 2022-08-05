«Вульгарная комедия»: МИД Китая прокомментировал визит Пелоси на Тайвань

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Поездка спикера палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань повлечет за собой серьезные последствия для Вашингтона. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в пятницу, 5 августа.

— Разумеется, мы вынуждены жестко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон, — отметил он.

По словам китайского дипломата, визит Пелоси стал серьезным нарушение принципа «одного Китая» и американо-китайских двусторонних договоренностей. При этом попытки США манипулировать тайваньским вопросом не обвенчаются успехом, пишет РИА Новости.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что попытки Штатов распространять свое доминирование бесперспективны. Он привел в пример ситуацию с Украиной, когда Вашингтон решил сделать из Киева угрозу для России, игнорируя его расистскую политику.

Эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой», выразили мнение, что поездка Пелоси на Тайвань идет вразрез с договоренностями Америки и материкового Китая. Уточняется, что согласно договоренностям Китая и США, все визиты американских политиков на Тайвань должны согласовываться с материковым Китаем.