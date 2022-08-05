Бочкарев: Три ультрасовременных объекта сдадут в медкластере Сколково в 2023 году

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Россия, Москва, Инновационный центр Сколково Карта всех событий

На территории Международного медицинского кластера в Сколково в следующем году завершится строительство медицинского молла, биотехнологичекой лаборатории и апарт-отеля. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Одним из флагманов московской медицины является формируемый сегодня в Сколково международный кластер. Здесь уже действует несколько клиник мирового уровня, а в следующем году на его территории будет завершено строительство еще трех объектов, — рассказал заммэра.

Он уточнил, что речь идет об ультрасовременной биотехнологической лаборатории, которая не имеет аналогов в России, многофункциональном медицинском центре, а также апарт-отеле для медперсонала.

По словам главы Строительного комплекса, вопросам строительства медицинских объектов в столице уделяется большое внимание.

В настоящее время Москва по уровню медпомощи и оснащенности объектов здравоохранения не только не уступает, но и в некоторых аспектах превосходит другие мегаполисы, заключил Бочкарев.

Заммэра также сообщил, что в настоящее время в столице за счет инвесторов возводится более половины образовательных объектов.