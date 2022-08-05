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Спасатели ликвидировали последствия ДТП на 35-м километре Киевского шоссе

Степан Жирнов
Происшествия
Спасатели ликвидировали последствия ДТП на 35-м километре Киевского шоссе
Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ
Россия, Москва, поселение Марушкинское, Киевское шоссе, 35-й километр Карта всех событий

Последствия ДТП на 35-м километре Киевского шоссе были ликвидированы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в пятницу, 5 августа.

С этой целью на место происшествия были отправлены расчеты ПСО № 206 и № 307, АСО № 6, а также вертолет МАЦ. Одного из пострадавших в ДТП направили в специализированное медицинское учреждение на вертолете, передает Telegram-канал ведомства.

Авария на Киевском шоссе произошла в районе съезда на проектируемый проезд № 7034. Микроавтобус врезался в припаркованный на обочине автомобиль Hyundai.

В результате ДТП семь человек пострадали, четверо из них госпитализированы. На место происшествия вызывали семь карет скорой помощи.

Прокуратура ТиНАО взяла на контроль установление обстоятельств ДТП на 35-м километре Киевского шоссе. Сотрудники надзорного ведомства выяснят все причины и обстоятельства аварии.

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