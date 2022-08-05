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Sky News: Созданный Западом образ Зеленского не соответствует реальности

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Sky News: Созданный Западом образ Зеленского не соответствует реальности
Фото: president.gov.ua

Созданный западными СМИ образ президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности. Об этом заявил ведущий телеканала Sky News Australia Кори Бернарди в пятницу, 5 августа.

Журналист отметил, что западные масс-медиа сделали попытку превратить украинского лидера в «двойника» бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Также они активно формируют образ «героя, спасающего свой народ».

Кроме того, Бернарди обратил внимание, что в СМИ часто закрывают глаза на действия Зеленского. Уточняется, что речь идет о политике в сторону этнических русских, проживающих в разных частях Украины, передает RT.

28 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные СМИ начали проявлять большой интерес к жене Зеленского Елене из-за «надоевшего» образа украинского лидера. По ее словам, аудитория перестала воспринимать образ главы государства.

Также читатели американского издания New York Post жестко отреагировали на заявление Зеленского, призвавшего КНР «оставаться нейтральной» и не помогать России. Пользователи заявили, что украинский президент является «марионеткой НАТО».

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