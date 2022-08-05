Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Доклад правозащитной организации Amnesty International о преступных действиях ВСУ шокировал читателей британской газеты Daily Mail.

— Президент Украины Зеленский разжигает конфликт. Он уничтожит страну, а затем уйдет на пенсию в свой особняк во Флориде за 30 миллионов долларов, — сказал пользователь под псевдонимом DPWHants.

Многие комментаторы отметили, что подобная ситуация вызывает ужас в связи с состоянием страны. Так, читатель под ником Whellers22 написал, что украинское руководство целенаправленно ведет свой народ «на убой».

По его словам, подобные решения вызывают чувство отвращения. Кроме того, некоторые британцы обратились к критике Зеленского.

Так, пользователь Algoron выразил мнение, что украинский лидер следует исключительно личным интересам и использует народ для своих целей, передает РИА Новости.

До этого читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали Зеленского после его слов о докладе правозащитной организации Amnesty International, где говорится о преступных действиях ВСУ. Многие французы отметили, что украинский лидер не стремится разрешить кризис.