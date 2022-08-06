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Американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что правозащитная организация Amnesty International в своем докладе о нарушениях украинской армии раскрыла о ВСУ факты, которые предпочитают замалчивать на Западе. Такое мнение он выразил в пятницу, 5 августа.

— (Президент Украины Владимир — прим. «ВМ») Зеленский теперь намекает, что Amnesty International подпала под чары кремлевской пропаганды, поскольку указала на очевидные, но замалчиваемые в западной прессе факты использования украинскими силовиками мирного населения в качестве живого щита, — цитирует правозащитника ТАСС.

До этого сообщалось, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении международных правовых норм и военного права. Она задокументировала случаи, когда украинские военные размещали вооружение в школах и больницах, подвергая опасности мирных граждан.

Украинский лидер Владимир Зеленский в ответ на опубликованный документ заявил, что организация пытается «амнистировать» Россию.

В свою очередь российские дипломаты выразили надежду на то, что результаты исследования организации подтолкнут американцев к правильным выводам.