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Правозащитник США заявил, что Amnesty International вскрыла «неудобные» факты о ВСУ

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Правозащитник США заявил, что Amnesty International вскрыла «неудобные» факты о ВСУ
Фото: depositphotos

Американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что правозащитная организация Amnesty International в своем докладе о нарушениях украинской армии раскрыла о ВСУ факты, которые предпочитают замалчивать на Западе. Такое мнение он выразил в пятницу, 5 августа.

— (Президент Украины Владимир — прим. «ВМ») Зеленский теперь намекает, что Amnesty International подпала под чары кремлевской пропаганды, поскольку указала на очевидные, но замалчиваемые в западной прессе факты использования украинскими силовиками мирного населения в качестве живого щита, — цитирует правозащитника ТАСС.

До этого сообщалось, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении международных правовых норм и военного права. Она задокументировала случаи, когда украинские военные размещали вооружение в школах и больницах, подвергая опасности мирных граждан.

Украинский лидер Владимир Зеленский в ответ на опубликованный документ заявил, что организация пытается «амнистировать» Россию.

В свою очередь российские дипломаты выразили надежду на то, что результаты исследования организации подтолкнут американцев к правильным выводам.

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