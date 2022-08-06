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Диагностическими комплексами в центрах «Мои документы» воспользовались более 400 тысяч раз

Полина Долганова
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Диагностическими комплексами в центрах «Мои документы» воспользовались более 400 тысяч раз
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Жители столицы проверили свое здоровье с помощью диагностических комплексов в офисах «Мои документы» свыше 400 тысяч раз за два года.

С мая текущего года горожане также могут получить индивидуальные рекомендации по правильному питанию после обследования. Этой услугой воспользовались более 12 тысяч москвичей.

Современные диагностические комплексы можно найти в 72 офисах госуслуг. Они помогают определить уровень насыщения крови кислородом, измерить артериальное давление и оценить функции внешнего дыхания. В среднем обследование занимает около семи минут.

Также жители Москвы могут записаться к специалисту в поликлинику. Для этого необходимо воспользоваться главным экраном диагностического комплекса.

Кроме того, во всех офисах «Мои документы» проверить состояние здоровья можно с помощью роботов-диагностов. Они измеряют температуру тела, уровень сахара в крови и многое другое, рассказали на официальном сайте мэра столицы.

В рамках госпроекта этим летом проводится первый бесплатный марафон здорового образа жизни «100 дней здоровья». За два месяца в нем приняли участие около шести тысяч москвичей, а 58 победителей еженедельных конкурсов уже получили призы, сообщили 5 августа в Департаменте здравоохранения Москвы.

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