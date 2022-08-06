Песков сообщил, что Путин встретился с Кадыровым после переговоров с Эрдоганом

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Российский лидер Владимир Путин после переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Об этом в субботу, 6 августа, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Кадыров обсуждали социальное и экономическое развитие Чечни.

— Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадровым, — цитирует Пескова РИА Новости.

5 августа в Сочи состоялись переговоры Путина и Эрдогана. Отмечается, что они длились чуть более четырех часов, в ходе встречи главы государств, как уточняется, обсудили широкий круг тем.

Эрдоган перед началом встречи заявил, что в отношениях двух государств предстоит открыть новую страницу. По его словам, речь идет о вопросах сотрудничества в сферах энергетики, экспорта зерна по Черному морю и туризма.

Кроме того, в ходе встречи в Сочи президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились об условиях оплаты поставок российского газа в рублях.