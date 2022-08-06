Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Турки оценили решение Путина и Эрдогана о переводе расчетов за газ в рубли и лиры

Александр Афонин
Экономика
Турки оценили решение Путина и Эрдогана о переводе расчетов за газ в рубли и лиры
Фото: Администрация президента РФ

Читатели издания Haber7 поддержали решение президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о постепенном переходе на оплату газа в рублях и лирах.

— В последнее время Эрдоган нарастил сотрудничество с Россией, Ираном и странами Персидского залива. Это очень важное достижение для Турции. Дай бог, еще все впереди, — сказал один из пользователей.

Многие читатели отметили, что данное решение позволит отказаться от доллара и евро. По их словам, оплата сырья в рублях и лирах приведет к концу «господства» западных валют.

Кроме того, пользователи выразили поддержку развития русско-турецких отношений. В данном шаге они видят начало нового сотрудничества, которое положительно отразится на мировой арене, передает РИА Новости.

5 августа Путин и Эрдоган договорились об условиях оплаты поставок российского газа в рублях. Отмечается, что между странами начнется частичная оплата поставок сырья в российской валюте. Транзакции будут выполняться лишь на первых этапах и на часть топлива.

Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Энергетика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Даша Котвани
Даша Котвани

Яркий фестиваль специй и музыки

Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Все мнения
О проекте