Турки оценили решение Путина и Эрдогана о переводе расчетов за газ в рубли и лиры

Фото: Администрация президента РФ

Читатели издания Haber7 поддержали решение президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о постепенном переходе на оплату газа в рублях и лирах.

— В последнее время Эрдоган нарастил сотрудничество с Россией, Ираном и странами Персидского залива. Это очень важное достижение для Турции. Дай бог, еще все впереди, — сказал один из пользователей.

Многие читатели отметили, что данное решение позволит отказаться от доллара и евро. По их словам, оплата сырья в рублях и лирах приведет к концу «господства» западных валют.

Кроме того, пользователи выразили поддержку развития русско-турецких отношений. В данном шаге они видят начало нового сотрудничества, которое положительно отразится на мировой арене, передает РИА Новости.

5 августа Путин и Эрдоган договорились об условиях оплаты поставок российского газа в рублях. Отмечается, что между странами начнется частичная оплата поставок сырья в российской валюте. Транзакции будут выполняться лишь на первых этапах и на часть топлива.