Пользователи предрекли крах доллара после встречи Путина и Эрдогана

Фото: Администрация президента РФ

Пользователи социальной сети Twitter приветствовали решение президентов РФ и Турции о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты.

«А что дальше? Конец долларовой диктатуры? Это будет огромным шагом вперед для Европы и всего мира в деле освобождения от гегемонистского правления США», — высказал свое мнение один комментатор.

«Это ведет к упадку доллара. Шаг за шагом», — написал другой.

«Чем больше стран будут использовать рубль в качестве валюты для расчетов, чем слабее будут ощущать себя евро и доллар», — отметил третий.

«Отличное решение, прощай однополярный мир», — порадовался пользователь.

«Так держать, господин Эрдоган, перетащите на вашу сторону все остальные страны-члены НАТО в Европе», — призвал юзер, сообщает РИА Новости.

5 августа Путин и Эрдоган договорились об условиях оплаты поставок российского газа в рублях. Отмечается, что между странами начнется частичная оплата поставок сырья в российской валюте. Транзакции будут выполняться лишь на первых этапах и на часть топлива.

6 августа читатели издания Haber7 поддержали решение президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о постепенном переходе на оплату газа в рублях и лирах. Кроме того, пользователи выразили поддержку развития русско-турецких отношений.