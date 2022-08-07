Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бесплатную воду начали раздавать еще на восьми станциях метро Москвы

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Бесплатную воду начали раздавать еще на восьми станциях метро Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, Серпуховско-Тимирязевская линия, метро Савёловская Карта всех событий

Из-за жары в Москве бесплатную воду стали раздавать еще на восьми станциях метро. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку восемь станций, где с 16:30 раздаем воду, — говорится в сообщении.

Уточняется, что раздача бесплатной воды стартовала на станциях: «Речной вокзал», «Беговая», «Автозаводская», «Улица 1905 года», «Текстильщики», «Савеловская», «Белорусская» (Замоскворецкая линия) и «Бульвар Рокоссовского» МЦК, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что раздача бесплатной воды началась на семи станциях метрополитена из-за жаркой погоды.

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары и ливней. Кроме того, в Москве с 11:00 7 августа до 11:00 8 августа действует «желтый» уровень опасности в связи с грозами и градом.

Согласно прогнозам синоптиков, 7 августа максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 26–28 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 25–30 градусов тепла.

Москва Метро Вода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Не надо нас тревожить

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Даша Котвани
Даша Котвани

Яркий фестиваль специй и музыки

Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Все мнения
О проекте