Бесплатную воду начали раздавать еще на восьми станциях метро Москвы

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Серпуховско-Тимирязевская линия, метро Савёловская Карта всех событий

Из-за жары в Москве бесплатную воду стали раздавать еще на восьми станциях метро. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку восемь станций, где с 16:30 раздаем воду, — говорится в сообщении.

Уточняется, что раздача бесплатной воды стартовала на станциях: «Речной вокзал», «Беговая», «Автозаводская», «Улица 1905 года», «Текстильщики», «Савеловская», «Белорусская» (Замоскворецкая линия) и «Бульвар Рокоссовского» МЦК, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что раздача бесплатной воды началась на семи станциях метрополитена из-за жаркой погоды.

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары и ливней. Кроме того, в Москве с 11:00 7 августа до 11:00 8 августа действует «желтый» уровень опасности в связи с грозами и градом.

Согласно прогнозам синоптиков, 7 августа максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 26–28 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 25–30 градусов тепла.