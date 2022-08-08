Из сектора Газа после начала перемирия запустили несколько снарядов по Израилю

Фото: Минобороны РФ

Несколько ракет были запущены вечером в воскресенье, 7 августа, из сектора Газа в сторону Израиля уже после вступления в силу режима прекращения огня. Об этом сообщили в издании The Jerusalem Post.

Снаряды запустили в направлении южных районов Израиля «всего через несколько минут» после начала режима перемирия, который вступил в силу в 23:30 по местному времени (совпадает с московским).

Уточняется, что один из снарядов упал на открытой местности возле населенного пункта Эшколь. Данных о пострадавших и погибших в результате инцидента нет.

7 августа палестинская террористическая группировка «Исламский джихад»* подтвердила заключение перемирия с Израилем при посредничестве Египта. Представитель группировки Мохаммед аль-Хинди заявил, что стороны достигли договоренности по поводу деталей соглашения.

5 августа Израиль начал в секторе Газа операцию «Рассвет». Отмечается, что для безопасности жителей были выпущены специальные инструкции командования тыловых служб Израиля.

* Запрещенная в России террористическая организация.