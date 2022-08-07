«Исламский джихад» подтвердил заключение перемирия с Израилем

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Палестинская террористическая группировка «Исламский джихад»* подтвердила заключение перемирия с Израилем при посредничестве Египта. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает AFP.

По имеющейся у агентства информации, представитель группировки Мохаммед аль-Хинди заявил, что стороны достигли договоренности по поводу деталей соглашения.

Так, в документе содержится обязательство Каира приложить усилия для освобождения задержанного лидера Бассама ас-Саади. Ожидается, что огонь будет прекращен к 23:30 по московскому времени, передает РИА Новости.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что военная операция страны достигла поставленных целей, а потому продолжать ее больше нет смысла.

5 августа Израиль начал в секторе Газа операцию «Рассвет». Отмечается, что для безопасности жителей были выпущены специальные инструкции командования тыловых служб Израиля.

Вскоре стало известно, что Израиль намерен призвать до 25 тысяч резервистов из-за эскалации конфликта в секторе Газа. Они будут направлены на усиление сил Южного командования, ПВО, тыла, боевых частей и штабов управления.

* Запрещенная в России террористическая организация.