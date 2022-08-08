Подаренный Финляндии от СССР памятник «Мир во всем мире» демонтировали в Хельсинки

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Финские рабочие произвели демонтаж памятника «Мир во всем мире», который был подарен властям Финляндии СССР в 1990 году. Об этом стало известно в понедельник, 8 августа.

Отмечается, что памятник планируют передать в Художественный музей Хельсинки. Там власти города совместно с учреждением решат дальнейшую судьбу монумента, передает Telegram-канал Zvezdanews.

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Скульптура «Мир во всем мире» была подарена Москвой в 1990 году. Она представляет собой представителей разных континентов. Люди держат обрамленный ветвями глобус, который представляет собой мир. В ответ на данный жест финское руководство передало СССР памятник «Дети мира». Сегодня его можно встретить в Парке Дружбы на Ленинградском шоссе в Москве.

В конце мая стало известно, что неизвестные покрасили стену, стоящую позади памятника советским воинам в Вене, в цвета украинского флага. Позже на ней появилась символика нацбатальона «Азов». На следующий день посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что со стены убрали неонацистский символ после демарша российского посольства.