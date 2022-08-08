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Невролог рассказал о видах головных болей

Ирина Игнатенко
Общество
Невролог рассказал о видах головных болей
Фото: depositphotos

Врач-невролог, заведующий отделением неврологии МКНЦ имени А. С. Логинова Даниил Дегтерев рассказал о видах головных болей.

По словам эксперта, головные боли делятся на две большие группы — это первичные и вторичные.

Первичные головные боли — это такие, когда при них у человека не находят заболеваний, способных стать причиной их возникновения. При этом нет изменений в работе головного мозга, но нарушены тонкие механизмы регуляции.

Вторичные головные боли — это, напротив, головные боли, связанные с какими-то другими заболеваниями и патологическими состояниями. К таким заболеваниям можно отнести: инсульт; черепно-мозговую травму; воспаление придаточных пазух носа (гайморит, фронтит); нарушение в зубочелюстной системе и многие другие.

Эксперт отметил, что причин возникновения вторичных головных болей огромное количество. Чаще всего требуется дополнительная диагностика для постановки диагноза, передает aif.ru.

Головная боль может иметь разные причины, поэтому при ее частом возникновении необходимо выяснять, из-за чего появляется проблема. Однако ряд продуктов (в том числе алкоголь и копчености) противопоказаны при любом виде болей в голове. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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