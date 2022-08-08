Прокуратура начала проверку после отравления мужчины арбузом в Москве

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Перовская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств отравления мужчины на востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 8 августа, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту контролируются прокуратурой, — заявила она.

По предварительной информации, 6 августа из столичного хостела в одну из московских больниц с признаками отравления был доставлен 34-летний мужчина. Как рассказал сосед пострадавшего по хостелу, он отравился купленным арбузом.

Сейчас мужчина находится в реанимации. Также с ним был госпитализирован его друг, также съевший тот арбуз. Врачи предполагают у обоих пострадавших токсикологическое отравление.

До этого дело возбудили после отравления девяти детей в лагере «Баранчинские огоньки» под Нижним Тагилом. Дело возбуждено по статье 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Также в Приморском крае возбудили уголовное дело после того, как более 40 детей и взрослых были госпитализированы из местного летнего лагеря «Юность». До этого в Роспотребнадзоре уточнили, что у госпитализированных диагностировали норовирус.