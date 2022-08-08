МЧС предупредило жителей столицы о грозе и сильном ветре

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Дождь, гроза и порывистый ветер ожидаются в столице до вечера вторника, 9 августа. Соответствующее предупреждение сделала пресс-служба главного управления МЧС РФ по Москве.

— В период с 21:00 8 августа до 21:00 9 августа в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, количество осадков до 14 миллиметров, при грозе порывы ветра 14-17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Москвичам напомнили, что во время непогоды следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Столичных автомобилистов призвали избегать внезапных маневров во время движения.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что на этой неделе, 8–12 августа, в столице ожидается прохладная погода с температурой воздуха 22–24 градуса тепла. В первые дни текущей пятидневки в городе ожидаются дожди.

Самой холодной станет ночь на пятницу. Термометры будут показывать от 10 до 15 градусов. Днем же температура воздуха поднимется до 28. В субботу и воскресенье будет держаться такой же уровень тепла, пообещали москвичам синоптики.