Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир путин провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Николом Пашиняном. Главы государств обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе, — говорится в сообщении.

Президенты также подтвердили важность реализации всех положений договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Недавно МИД Армении заявил об агрессии азербайджанских вооруженных сил в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, в результате чего не обошлось без раненых и погибших. Кроме того, в министерстве сочли недопустимыми заявления Азербайджана, который пытается в одностороннем порядке изменить правовой режим в Лачинском коридоре, определенный пунктом 6 трехстороннего заявления.

До этого Минобороны Азербайджана потребовало полного разоружения Нагорного Карабаха и вывода войск с этих территорий. Кроме того, в министерстве сообщили о взятии под контроль нескольких высот в Карабахе в ходе спецоперации под названием «Возмездие».