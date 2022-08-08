Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отдых по стране и за рубежом

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Более половины россиян планируют уложиться в бюджет до 30 тысяч рублей на путешествие по стране. Об этом говорят данные опроса, проведенного Туту.ру среди 4176 человек.

Уточняется, что 29 процентов респондентов выделяют на отдых внутри страны до 10 тысяч рублей, а 21 процент — от 10 до 30 тысяч рублей. При этом девять процентов готовы потратить на путешествие до 100 тысяч рублей, а шесть процентов — до 200 тысяч.

На отдых за границей 35 процентов опрошенных готовы потратить до 50 тысяч рублей, 29 процентов — до 100 тысяч, почти 15 процентов — до 150 тысяч, а более 200 тысяч рублей согласны выложить 14 процентов участников опроса.

По данным аналитиков Туту.ру, самыми популярными направлениями этого года являются Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург, Махачкала, Новосибирск, Казань, Уфа. При этом среди зарубежных стран чаще всего выбирают Таджикистан, Киргизию, Армению, Узбекистан, Азербайджан, Турцию, Белоруссию, Казахстан, Грузию и Израиль.

Руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский сообщил, что оздоровительные курорты пользуются высоким спросом у россиян. Специалист отметил популярность Минеральных Вод и различных санаториев Кавказа.