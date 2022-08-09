Американская миссия в ООН рассказала о визе Лаврову на Генассамблею

Фото: МИД РФ

Представитель постоянного представительства США в ООН на вопрос о визе министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову для участия в работе Генассамблеи ООН заявил в понедельник, 8 августа, что Штаты в рамках соглашения обязаны содействовать приезду иностранных делегатов в штаб-квартиру ООН и серьезно относятся к своим обязательствам.

По словам представителя постпредства США в ООН, визовые вопросы являются конфиденциальными по местным законам. При этом американский дипломат в интервью РИА Новости заявил, что в Вашингтоне серьезно относятся к собственным обязательствам по соглашению о штаб-квартире Всемирной организации.

Накануне было опубликовано распоряжение российского лидера Владимира Путина о том, что Сергей Лавров возглавит отечественную делегацию на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в сентябре.

Кроме того, в состав делегации вошли — заместитель главы МИД Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий