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Рок-музыкант объяснил, почему группе «Би-2» жизненно необходимо оставаться в России

Егор Провоторов
Общество
Рок-музыкант объяснил, почему группе «Би-2» жизненно необходимо оставаться в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский рок-музыкант экс-вокалист группы «Тараканы» Дмитрий Спирин в понедельник, 8 августа, отреагировал на слухи о том, что группа «Би-2» в полном составе покинула Россию.

В ходе беседы с журналистами артист ответил на вопрос, почему «Би-2» опровергает слухи об эмиграции и решила остаться в стране, а не последовала примеру Аллы Пугачевой, Максима Галкина и иных артистов. По словам Спирина, это следствие пандемии коронавируса.

— И вот сейчас, когда вроде бы как со стороны санитарных властей больше нет никаких ограничений и можно выступать, эти группы хотели бы закрыть долги перед промоутерами, залами, публикой, билетными операторами, — предположил музыкант.

По его мнению, все авансы и предоплаты артисты давно истратили, а в настоящее время якобы погрязли в долгах, а речь идет о суммах с шестью нулями, пишет StarHit. При этом сами участники музыкального коллектива не давали никаких комментариев на этот счет.

До этого СМИ сообщили о поспешном отъезде рок-группы «Би-2» из страны. Предполагалось, что музыканты не справились с давлением, которое на них оказывали патриотически настроенные граждане. Имея другое мнение о российской спецоперации, артисты якобы решили тайно покинуть Россию.

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