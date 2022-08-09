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Пользователи сообщили о масштабном сбое в работе сервисов Google

Александр Афонин
Общество
Пользователи сообщили о масштабном сбое в работе сервисов Google
Фото: Unsplash

Миллионы пользователей по всему миру сообщили о сильных сбоях в работе ряда сервисов компании Google. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что проблемы в работе приложений в основном возникли у пользователей из Европы, США, Австралии, России и ряда других стран. Массовый сбой начался в ночь на вторник, 9 августа.

Большинство пользователей отметили, что основные проблемы замечены в неработающем поиске на сайте. Такие приложения, как Google карты, фото, Youtube и другие функционируют стабильно.

По данным Пятого канала, массовый сбой произошел в результате мощного взрыва в дата-центре Google в Айове. Там расположено необходимое оборудование для обработки больших объемов данных и хранения информации. Из-за инцидента пострадали три человека.

21 июля сообщалось, что пользователи Сбербанка зафиксировали сбои в работе мобильного приложения кредитной организации. Так, при входе в приложение у клиентов появлялись сообщения об ошибке 01-05 и отсутствии соединения с интернетом.

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