Ученые зафиксировали самый короткий день в истории Земли в июле 2022 года

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Специалисты зафиксировали самые короткие сутки в истории человечества. Меньше всего день длился 29 июля этого года.

Кроме того, ученые утверждают, что планета начала вращаться быстрее с 2016 года. По представленным данным, причиной могут послужить колебания, вызванные приливами и отливами.

При сохранении тенденции может возникнуть необходимость смены способа измерения времени. Однако специалисты уверены, что сейчас говорить о данном вопросе рано, передает газета Daily.

До этого около 35 процентов россиян заявили, что Солнце вращается вокруг Земли. При этом правильный ответ знают 61 процент опрошенных. Уточняется, что опрос был проведен ВЦИОМ 9 июля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Преподаватель Московского городского педагогического университета Сергей Макеев рассказал, почему каждый третий россиянин не знает основ астрономии и считает, что Солнце вращается вокруг Земли. По словам педагога, на данный момент многие увлечены антинаучными знаниями астрологии и нумерологии.