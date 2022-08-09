Московские врачи вылечили еще 5711 пациентов от COVID-19 за сутки

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За прошедшие 24 часа столичные врачи вылечили от коронавируса 5711 человек. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили на портале Стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в Москве выявили 4781 случай COVID-19, еще 17 пациентов скончались. При этом 360 жителей столицы госпитализировали в медицинские учреждения с диагностированным коронавирусом, отмечается на сайте.

Всего в 85 регионах России за сутки выявили 16 325 новых случаев коронавирусной инфекции.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил уверенность, что сейчас в России нет реальной статистики зараженных коронавирусом. Новые штаммы в большинстве случаев вызывают бессимптомное течение болезни.

Он также отметил, что риску заразиться коронавирусом подвержены в первую очередь люди старше 80 лет и те граждане, которые проходят специфическое лечение, например, от онкологии. По словам врача, у вышеперечисленных групп лиц ослаблен иммунитет. Специалист добавил, что этим категориям граждан стоит носить маски в общественных местах и сократить количество контактов с людьми.