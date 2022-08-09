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Заключенный попытался сбежать из СИЗО-2 «Бутырка» под видом рабочего

Степан Жирнов
Происшествия
Заключенный попытался сбежать из СИЗО-2 «Бутырка» под видом рабочего
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новослободская улица, 45А Карта всех событий

Осужденный за разбой мужчина попытался сбежать из СИЗО-2 «Бутырка» под видом рабочего. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией во вторник, 9 августа.

Инцидент произошел вечером 8 августа. Осужденный по статье «Разбой» мужчина 1990 года рождения, которого перевели из центра психиатрии и наркологии имени Сербского, попытался покинуть территорию следственного изолятора, прикинувшись рабочим.

Собеседник Вечерней Москвы уточнил, что в «Бутырке» проводятся ремонтные работы. По факту попытки пробега проведут проверку.

Не менее эффектно попытался сбежать 24 июля пациент скорой помощи в Вологде. Полуголый мужчина разбил заднее стекло медицинского автомобиля, остановившегося на светофоре.

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