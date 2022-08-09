Правительство Москвы и Росимущество заключили первую электронную сделку с недвижимостью

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Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Столичное правительство и территориальное управление Росимущества впервые оформили акт приема-передачи столице объекта недвижимости из федеральной собственности в электронном виде. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Цифровое взаимодействие между органами власти позволяет ускорить оформление сделок и упростить государственную регистрацию прав на недвижимость. На днях был оформлен первый электронный акт приема-передачи объекта из федеральной собственности в столичную, — рассказал он.

По словам Ефимова, город получил земельный участок в ТиНАО. Его используют для развития дорожной сети округов, уточнил заммэра.

Все необходимые для оформления передачи объекта документа также были подготовлены и подписаны в электронном виде. Ожидается, что к следующему году сделки с недвижимостью между ведомствами будут осуществляться исключительно в электронной форме, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что за первые семь месяцев текущего года в столице ввели в эксплуатацию более шести миллионов квадратных метров недвижимости.