На Фестивале «Спасская башня» выступит Сергей Мазаев

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Популярный российский певец, киноактер и музыкант, заслуженный артист России Сергей Мазаев выступит на Красной площади в рамках Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Фестиваль пройдёт в Москве с 26 августа по 4 сентября.

Бессменный солист и лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в 1999 году начал выступать с джазовым ансамблем Игоря Бутмана и в 2000 году стал инициатором и продюсером записи совместной пластинки на студии «Мосфильма». В 2003 году Сергей Мазаев номинировался в категории «Лучший рок-вокалист» в «Национальной телевизионной музыкальной премии» (Муз-ТВ). В 2005 году стал лауреатом в номинации «Прогресс года» на VII церемонии вручения World Class Fitness Awards, а в 2010 артист получил статус «Музыкант года» в рамках вручения ежегодной премии «Люди GQ». В 2011 году Сергей Мазаев учредил свою премию «За артистизм» среди исполнителей на кларнете на III Международном конкурсе молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах Московской консерватории им. П. И. Чайковского. Оркестром Мазаева совместно с солисткой Аленой Долбик выпущены альбомы «Песни Родины» (2019 г.) и «Ты рядом» (2021 г.).

Сергей Мазаев выступит на открытии Фестиваля 26 августа, а также в рамках вечернего представления «Спасской башни» 1 сентября. Заслуженный артист России исполнит песню «Земля — наш дом».

В юбилейном Фестивале «Спасская башня» примут участие коллективы из Армении, Белоруссии, Индии, Египта и Таиланда. Российскую Федерацию будут представлять оркестры всех силовых ведомств страны — Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС России.