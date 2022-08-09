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Врачи не могут поставить диагноз Ксении Бородиной

Лейла Алиева
Общество
Врачи не могут поставить диагноз Ксении Бородиной
Фото: YouTube / Регина Тодоренко

Телеведущая Ксения Бородина еще во время отдыха в Турции жаловалась своим поклонникам на головные боли. При этом звезде не помогали таблетки, и боль ощущалась в ушах и глазах.

Однако результаты обследований ничего не выявили. Сейчас ведущая продолжает посещать врачей, но медики пока не могут поставить ей точный диагноз.

— Сказали, что сосуды в норме, все хорошо. Но голова продолжает давать о себе знать. Невролог считает, что это мигрень. Я хочу верить в то, что это шея и, если сделать массаж, все пройдет, — рассказала Бородина.

По мнению поклонников, причиной недомогания звезды являются проблемы на работе. Так, ходят слухи о ее скором увольнении из реалити-шоу, в котором она проработала 18 лет. Отмечается, что проект — на грани закрытия и Бородиной в два раза урезали зарплату, сообщают «Семь дней».

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о возможных причинах сильной головной боли у Ксении Бородиной в Турции. По ее словам, головная боль — это один из самых неспецифических признаков, который может сопровождать абсолютно разные заболевания бактериального или вирусного типа.

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