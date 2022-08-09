Число пострадавших при взрывах в Крыму увеличилось до девяти человек

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Число пострадавших после взрывов в Сакском районе Крыма увеличилось до девяти человек. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

— Количество пострадавших в результате происшествия в поселке Новофедоровка Сакского района возросло до девяти. Погибший по-прежнему один, — говорится в сообщении.

Уточняется, что два человека самостоятельно обратились за помощью. Их состояние здоровья оценивалось на уровне легкой тяжести, поэтому после получения необходимой помощи они отправились домой, говорится в Telegram-канале «Минздрав Республики Крым».

Также глава региона Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем.

Днем во вторник в районе поселка Новофедоровка в Крыму прогремело несколько взрывов. По словам заместителя главы администрации Сакского района Виктории Казьмировой, взрыв произошел на аэродроме.

В связи с произошедшим власти Сакского района Крыма объявили эвакуацию граждан.

По данным Минобороны РФ, причиной взрывов стала детонация нескольких авиационных боеприпасов. При этом огневого воздействия на обвалованную площадку хранения боеприпасов на аэродроме не было.