Пушков упрекнул Байдена за нежелание прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Президент Соединенных Штатов Джо Байден способен прекратить обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины, позвонив украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
— Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнем, — утверждает сенатор.
Он отметил, что этим глава американского государства проявляет «поразительную безответственность».
По мнению Пушкова, обстрелы ЗАЭС грозят катастрофой, которая коснется и соседних государств. Несмотря на это, лидеры европейских стран не принимают мер для ее предотвращения.
— И европейские руководители беспечно взирают на потенциальный новый Чернобыль, который в случае катастрофы будет представлять огромную угрозу как минимум для части Европы, — заключил представитель Совета Федерации в своем Telegram-канале.
Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти сознательно обстреливают ЗАЭС, чтобы заставить Россию вывести свои силы из региона.
Российская сторона запросила проведение в четверг, 11 августа, заседания Совета Безопасности ООН в связи с атаками украинских сил на Запорожскую атомную электростанцию.