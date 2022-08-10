Пушков упрекнул Байдена за нежелание прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент Соединенных Штатов Джо Байден способен прекратить обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины, позвонив украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

— Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнем, — утверждает сенатор.

Он отметил, что этим глава американского государства проявляет «поразительную безответственность».

По мнению Пушкова, обстрелы ЗАЭС грозят катастрофой, которая коснется и соседних государств. Несмотря на это, лидеры европейских стран не принимают мер для ее предотвращения.

— И европейские руководители беспечно взирают на потенциальный новый Чернобыль, который в случае катастрофы будет представлять огромную угрозу как минимум для части Европы, — заключил представитель Совета Федерации в своем Telegram-канале.

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти сознательно обстреливают ЗАЭС, чтобы заставить Россию вывести свои силы из региона.

Российская сторона запросила проведение в четверг, 11 августа, заседания Совета Безопасности ООН в связи с атаками украинских сил на Запорожскую атомную электростанцию.