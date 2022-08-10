Китай допустил сценарий захвата Тайваня силой

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Китай не исключает силовой сценарий в отношении Тайваня, если мирного воссоединения с ним не получится. Об этом говорится в «Белой книге», которую опубликовали китайские власти.

— Попытки добиться независимости Тайваня лишь подтолкнут остров в пучину катастрофы и нанесут серьезный вред тайваньским соотечественникам. Для защиты общих интересов китайской нации, в том числе тайваньских соотечественников, мы должны решительно противостоять расколу и независимости Тайваня, а также способствовать мирному воссоединению родины, — говорится в тексте документа «Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху».

При этом Пекин выразил готовность создать «широкое пространство для мирного воссоединения», однако не допустит никакой «сепаратистской деятельности» в вопросе достижения Тайванем независимости.

Отмечается, что КНР не намерена терпеть «никакого внешнего вмешательства», так как дела их страны должны решать ее жители. Тайваньский вопрос называется в документе «внутренним делом» государства, который затрагивает интересы страны и национальные чувства китайцев.

При этом уточняется, что вероятные меры в отношении внешних сторонников сепаратизма не будут направлены против «тайваньских соотечественников», а немирные средства будут использоваться страной лишь в ситуации, когда другого выбора не останется, предает РИА Новости.

Недавний визит на Тайвань спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси привел к обострению отношений США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил Вашингтон, что «играющий с огнем рискует обжечься».

Спикер считает, что ее визит никак не противоречит политике страны по отношению к Китаю. По ее словам, Вашингтон продолжает решительно выступать против односторонних усилий по изменению статус-кво.

В свою очередь МИД Китая выразил решительный протест и осуждение в связи со случившимся. Правительство Китая пообещало не оставлять этот инцидент без внимания. «Вечерняя Москва» разбиралась, каким может быть реальный ответ Китая в плане дипломатических и экономических отношений и зачем США нужна такая провокация.