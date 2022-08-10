Суд отправил под домашний арест гендиректора фирмы по делу о гибели трех рабочих в коллекторе

Фото: пресс-служба столичной прокуратуры

Россия, Москва, Краснодарская улица Карта всех событий

Генерального директора компании, сотрудники которой погибли при выполнении работ в коллекторе в Люблине, отправили под домашний арест. Об этом 10 августа «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам такое решение принял Кузьминский районный суд Москвы.

Трагедия произошла 7 августа. Рабочие коммерческой организации чистили канализационный коллектор в районе Краснодарской улицы. Из-за сильного дождя уровень воды в коллекторе начал подниматься. Из 12 рабочих трое не смогли выбраться из канализации и погибли.

По факту гибели рабочих 8 августа возбудили уголовное дело. Сотрудники Следственного комитета провели обыски у руководства компании-подрядчика. В результате расследования генеральный директор организации был задержан.