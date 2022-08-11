Специалист назвал простой способ снизить риск набора лишнего веса

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У некоторых людей может появляться «подкорковый аппетит», который приводит к набору лишнего веса. Об этом рассказал специалист по лечению пищевых расстройств Иван Алименко. Он назвал простой способ избавиться от данной проблемой.

Специалист отметил, что для некоторых людей с лишними килограммами характерно снижение чувствительности к жажде.

— Вместо желания выпить воды у них может возникать желание съесть что-то. Когда вместо утоления жажды человек начинает утолять голод, он может набрать еще больше лишних килограммов, — рассказал он в интервью радио Sputnik.

Алименко сообщил, что «подкорковый аппетит», который возникает вместо жажды, относится к расстройствам пищевого поведения. Он рассказал, как уменьшить риск набора избыточного веса при этом нарушении.

По его словам, важно поддерживать питьевой режим. Соответственно, нужно пить около 30 миллиграммов жидкости на килограмм веса тела в день.

Регулярно употребляя необходимое количество жидкости, человек может избежать излишней тяги к еде, заключил специалист.

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