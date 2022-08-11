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Судно с украинским зерном не вышло из Черноморска из-за непогоды

Лейла Алиева
В мире
Судно с украинским зерном не вышло из Черноморска из-за непогоды
Фото: shutterstock

В связи с плохой погодой судно с украинским зерном не смогло покинуть порт Черноморска. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в четверг, 11 августа.

— Судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморска для поставки зерна, не смогло отправиться из-за плохой погоды и погодных условий на море, — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что два сухогруза с продовольствием, которые вышли с Украины в среду, продолжают движение по гуманитарному коридору, пишет ТАСС.

Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле 22 июля. Согласно документу, все ограничения на поставку российских продуктов на экспорт снимаются. При этом российская сторона окажет содействие вывозу украинского зерна. Первый сухогруз с зерном с Украины прибыл в порт Стамбула 2 августа.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подписанные в Стамбуле соглашения о вывозе зерна помогут преодолеть продовольственный кризис в мире, который достиг опасных масштабов.

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