«Водные глади» и террасный сад появились в районе Покровское-Стрешнево

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Покровское-Стрешнево Карта всех событий

В жилом районе ÁLIA завершено благоустройство крупнейшего в России бизнес-парка общей площадью 9,4 гектара. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Девелопер начал масштабный проект комплексного развития территории с офисной и спортивной инфраструктуры, а также благоустройства окружающего пространства, что в наибольшей степени востребовано городом, — рассказал он.

По словам Кузнецова, создание зеленого и удобного района в прибрежной зоне Москвы-реки отвечает принципу полицентричности развития города. Уточняется, что у подножия центральной башни расположены четыре «водные глади».

Ромбовидная форма водоемов общей площадью 1354 квадратных метра создает масштабный эффект отражения. Зеленый амфитеатр напротив медиафасада экспоцентра летом может превращаться в кинотеатр под открытым небом, а на примыкающей лужайке предусмотрена зона сезонного кафе.

Центральная пешеходная артерия — бульвар, от которого расходятся аллеи и сеть дорожек, мощенных природным камнем. Бизнес-парк связан с другой активной точкой притяжения района — спорткомплексом «Чкалов Арена».

Как добавил руководитель архитектурного департамента ASTERUS Константин Авксентьев, проект бизнес-парка нацелен на создание дружественной и неформальной атмосферы. Предполагается, что это поможет горожанам «перезагрузиться» и отдохнуть за пределами офиса.

До этого Кузнецов сообщил, что на территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ-Юг» возведут жилой дом, отделку которого выполнят алюминиевыми панелями, выкрашенными в нежно-розовый перламутровый цвет.

Также Москомархитектура утвердила проект жилого комплекса в деревне Постниково поселения Марушкинское. Так, здание общей площадью 30 тысяч квадратных метров будет включать в себя несколько секционных корпусов, ведущих во внутренний двор.