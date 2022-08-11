В МИД Китая высмеяли демократию Запада одной картинкой

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Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь высмеял лицемерие стран Запада в вопросе распространения демократии.

— Демократия или демосумасшествие (от слов democracy и crazy — прим. «ВМ»)? — написал Лицзянь в Twitter.

Дипломат опубликовал рисунок из трех частей, на каждой из которых изображены военные конфликты с участием США. Именно в этих случаях Америка, как уточняется, прикрывалась демократией при использовании силы.

На первой изображен стреляющий американский танк на войне в Ираке. На второй — истребитель США, запускающий ракету во время конфликта в Афганистане.

Кроме того, на последней части картинки изображен американский боевой корабль, плывущий к берегам Кубы. Уточняется, что на каждой военной машине написано слово «Демократия».

Недавний визит на Тайвань спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси привел к обострению отношений США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил Вашингтон, что «играющий с огнем рискует обжечься».

Сама спикер считает, что ее визит никак не противоречит политике страны по отношению к Китаю. По ее словам, Вашингтон продолжает решительно выступать против односторонних усилий по изменению статус-кво.

В свою очередь МИД Китая выразил решительный протест и осуждение в связи со случившимся. «Вечерняя Москва» разбиралась, каким может быть реальный ответ Китая в плане дипломатических и экономических отношений и зачем США нужна такая провокация.