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В ООН оценили решение Эстонии закрыть границу для граждан России

Полина Долганова
В мире
В ООН оценили решение Эстонии закрыть границу для граждан России
Фото: twitter/RussiaUN

Эстония осуществляет свою суверенную политику, в том числе за счет закрытия границ для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы эстонскими властями. Об этом в четверг, 11 августа, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

— У стран есть право проводить свою визовую политику, — приводит его слова РИА Новости.

11 августа сообщалось, что Эстония решила закрыть границы для российских граждан с шенгенскими визами, выданными республикой. При этом, как подчеркнули в МИД, будут сделаны исключения. Так, под запрет не попадут сотрудники дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей, а также лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила «Вечерней Москве», что решение властей Эстонии закрыть границы для россиян с шенгенскими визами дискредитирует их государство на международной арене, поскольку такая практика фактически указывает на приоритет одной нации над другой.

По словам Бутиной, подобный шаг Эстонии является «откровенно антинациональным элементом», так как в стране проживает много людей, у которых есть родственники в России.

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