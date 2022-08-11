Байкеры из Словакии посетили Музей Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы посетили участники мотопробега «Пробег Свободы». Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Каждый европеец, который приедет в Россию, должен посетить Музей Победы. Это самое малое, что он может сделать для сохранения памяти. Мы должны показать молодежи, что нельзя забывать героев Второй мировой войны, — заявила организатор словацкого гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии», руководитель делегации Матуш Алекса.

Акция организована объединением «Мотоциклисты Словакии — Брат за брата» и посвящена павшим в боях Второй мировой войны героям Красной Армии, 1-го Чехословацкого армейского корпуса и Словацкого национального восстания.

Во время визита словацкие и чешские активисты возложили цветы к Вечному огню перед зданием Музея Победы, а также осмотрели выставки и экспозиции музея. Так, байкеры из Словакии посетили выставку «Обыкновенный нацизм».

Экспозиция рассказывает об украинских националистах — пособниках нацистов в годы Великой Отечественной войны и проводит параллель с современными украинскими национальными батальонами.

До этого сообщалось об открытии выставки «Петр Великий. К 350-летию со дня рождения» в Луганском краеведческом музее. Выставка открылась в рамках проекта «Наши традиции», подготовленного Министерством культуры РФ и Музеем Победы при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.