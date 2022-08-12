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Небензя: в случае вывода военных РФ с ЗАЭС Киев устроит «чудовищные провокации»

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Небензя: в случае вывода военных РФ с ЗАЭС Киев устроит «чудовищные провокации»
Фото: Пресс-служба Совфеда

Предотвратить катастрофу на Запорожской АЭС получается с помощью российских военных. Если же они покинут этот объект, то Украина может устроить «чудовищные провокации». Такое мнение высказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что военнослужащие РФ обеспечивают охрану ЗАЭС, постоянно отражая атаки со стороны ВСУ на станцию.

— Благодаря их усилиям пока удается защитить ключевые объекты станции и предотвратить ядерную катастрофу. Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчет в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций, — заявил дипломат в четверг, 11 августа, на заседании Совета безопасности ООН.

Он добавил, что Россию поражает безответственность европейских политиков, которые, поддерживая Украину, ставят под угрозу безопасность своих граждан.

Также Небензя отметил, что Россия не использует объекты гражданской инфраструктуры, не говоря уже о ядерных объектах, в военных целях, передает РИА Новости.

Небензя заявил об ответственности Запада в случае катастрофы на ЗАЭС.

Украина Василий Небензя ООН провокация АЭС
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