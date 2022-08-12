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Юрист перечислил, что небезопасно размещать в соцсетях

Лейла Алиева
Общество
Юрист перечислил, что небезопасно размещать в соцсетях
Фото: Pexels

В социальных сетях можно размещать далеко не всю информацию. Об этом рассказал заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов в пятницу, 12 августа.

По его словам, существует немало сведений, которые лучше не публиковать по различным причинам. Прежде всего персональные данные, такие как место работы и адрес проживания.

— Такие сведения могут спровоцировать на нежелательные действия и поклонников, и противников, — объяснил юрист.

Кроме того, лучше не публиковать информацию о том, что вас нет дома, чтобы обезопасить свое имущество. Также выкладывать фото и рассказы о новых местах стоит по возвращении из поездки. В большинстве случаев нельзя размещать фото людей без их согласия.

Юрист также добавил, что разглашение информации о трудовой деятельности может нарушить коммерческую, служебную или врачебную тайну, передает агентство «Прайм».

До этого юрист Елена Кудерко объяснила, что за нарушение тайны личной переписки грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или общественные работы. При этом закон о тайне переписки распространяется и на родственников пострадавших. Исключение составляет лишь доступ родителей к переписке своих детей.

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